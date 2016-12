Putin diz que reforço da capacidade nuclear russa 'é necessário'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta quinta-feira (22) o reforço da capacidade nuclear do país, com a ajuda de mísseis que tenham a capacidade de atravessar qualquer escudo. "É necessário reforçar a capacidade militar das forças nucleares estratégicas, sobretudo com a ajuda de sistemas de mísseis capazes de atravessar sistemas de defesa antimísseis existentes ou futuros", declarou Putin. Putin também afirmou que a Rússia deve estar pronta para potenciais ameaças em suas fronteiras. Para o presidente russo, as forças militares do país devem prestar atenção a qualquer movimento militar em suas fronteiras, bem como mudanças "na situação militar e política globalmente" e estar pronta para "ajustar planos para neutralizar potenciais ameaças". As declarações foram feitas no ministério da Defesa, durante um encontro anual com comandantes do exército do país. As tensões entre Rússia e o ocidente aumentaram depois do país ter anexado a Crimeia, em 2014, e do seu envolvimento no conflito da Ucrânia. No ano passado, os russos começaram operações aéreas na Síria para apoiar o presidente Bashar al-Assad -o que irritou especialmente os EUA.