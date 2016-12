Dupla de zaga do Santos abandona férias para tratamento no joelho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fim de retornar aos gramados o mais rápido possível, Gustavo Henrique e Luiz Felipe deixaram de lado o direito de tirar férias. A dupla de zaga do Santos preferiu não descansar e estão em tratamento intensivo no Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol, o Cepraf. Os dois operaram o ligamento cruzado anterior do joelho. Gustavo está fora desde 24 de setembro, quando se lesionou em partida contra o Sport, e tem chance de atuar já em março e até atuar na primeira fase da Libertadores. "Eu quero voltar o mais rápido possível e melhor. Quando a gente ama o que faz não é um sacrifício. Eu quero voltar bem. Em março estarei com seis meses de cirurgia, que é o tempo ideal para voltar. Não temos que ter pressa. Tenho que voltar bem, focado e forte. Espero que em 2017 possamos conquistar vários títulos. Queremos conquistar a Libertadores com a nossa torcida. Tenho o sonho de jogar essa competição", afirmou. Já Luiz Felipe se machucou no dia 29 de outubro, quando o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Vila Belmiro. Sua recuperação só está prevista para os últimos dias de abril ou início de maio. "Minha recuperação está muito boa. Pegamos esse período de férias para tratar e a evolução é muito positiva. Não pensei duas vezes. Acho que o quanto antes a gente estiver em campo será melhor. Estamos fazendo tudo o que é possível, o que está no nosso alcance. 2016 já foi um ano bom, mas independente do tempo de recuperação, quero voltar bem. Demorando ou não. Acredito que 2017 será um ano de conquistas para o Santos FC", ressaltou. Tom Pierin, o fisioterapeuta do Santos, conta que ambos têm respondido aos tratamentos de maneira satisfatória e elogia a dedicação em abrir mão das férias. "A recuperação deles está sendo excelente. Eles estão em uma segunda fase do tratamento. A fase aguda, aquela de combate ao processo inflamatório, restauração da amplitude de movimentos e restauração da marcha nós já conquistamos. Agora estamos na base muscular. Ambos tiveram a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho", analisou. "O Luiz com algumas semanas a menos de recuperação que o Gustavo, mas eles estão em fases semelhantes, com boas respostas. Terem ficado aqui em dezembro foi de suma importância. A gente sabe a importância da fisioterapia no dia a dia com relação a essa recuperação. Não teria como ter uma boa evolução se não estivessem aqui nas férias", finalizou.