Temer anuncia que juros do cartão de crédito serão cortados pela metade

Os juros do rotativo do cartão de crédito serão "reduzidos pela metade", anunciou o presidente Michel Temer nesta quinta-feira (22). O anúncio foi feito em café da manhã com jornalistas. Há uma semana, o presidente já havia afirmado que o governo estudava formas de baixar os juros do cartão, mas ainda não havia anunciado o tamanho do corte esperado. A medida valerá a partir do primeiro trimestre do próximo ano.

A partir do segundo trimestre os juros dos parcelamentos feitos no cartão de crédito deverão cair ainda mais, ficando na casa dos 180% ao ano.

Os juros médios do cartão de crédito estão entre os mais altos do mercado. A taxa chegou a 459,53% ao ano em novembro, segundo pesquisa da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Com a medida, estes juros devem ficar na casa dos 230% ao ano.

Há cobrança de juros quando os clientes não pagam o valor total da fatura. Atualmente, o cliente tem a opção de pagar apenas uma parte do valor da fatura, o chamado valor mínimo (15%) e deixar o saldo restante para o próximo mês. Essa operação é chamada crédito rotativo.

Essa operação, ao lado do uso do cheque especial, envolve a cobrança dos juros mais altos do mercado. Por esse motivo, deve ser sempre evitada. Os juros são definidos pela instituição financeira e cobrados sobre a quantia que deixou de ser paga.