SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pressionado por conta da ausência de reforços para a próxima temporada, Eurico Miranda aproveitou a entrevista coletiva da última terça-feira (20) para fazer promessas à torcida do Vasco. Acostumado a frases de efeito, o presidente cruzmaltino prometeu um "presente de Natal" aos vascaínos. E o cartola já sabe o tipo de agrado que pretende fazer: contratar um atacante de peso. Eurico e sua alta cúpula preferem o silêncio e não comentam as buscas, mas garantem aos aliados políticos nos corredores de São Januário que "tem negociação boa encaminhada". O nome, no entanto, ainda é segredo. Um dos alvos recentes do Vasco, Luis Fabiano surge como possível presente. No entanto, membros da diretoria de futebol do clube de São Januário despistam. Outros nomes para o setor ofensivo, porém, não são descartados. Pessoas mais próximas a Eurico não descartam nem mesmo um retorno de Diego Souza a São Januário. O bom momento do jogador com o Sport, além do contrato em vigor no Recife, dificultariam o caso. Pessoas influentes na diretoria afirmam ainda que o presidente Eurico Miranda ainda busca um outro tipo de presente, não especificamente dentro de campo. O mandatário ainda busca um novo patrocinador para a camisa do Vasco. A situação complicada do mercado atual, entretanto, faz com que as tratativas não sejam tão aceleradas –como o prazo para o Natal. Até o momento, as únicas novidades vascaínas estão nos bastidores: a chegada de Anderson Barros para atuar como gerente executivo e a ascensão de Eurico Brandão, o Euriquinho, filho do mandatário, à vice-presidência de futebol. A sonhada reformulação em campo para o retorno a série A ainda está travada.