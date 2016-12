Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

22/12/16 às 11:14 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Um grupo armado com submetralhadoras invadiu uma empresa de ônibus de transporte coletivo na manhã desta quinta-feira, 22. Localizada na Avenida Paraná, no bairro Boa Vista, os homens renderam os funcionários e seguranças e levaram todo o dinheiro do cofre.

