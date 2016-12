Polícia Militar intensifica ações no centro comercial dias antes do Natal

Faltam apenas alguns dias para o Natal e as áreas comerciais estão cada vez mais lotadas de pessoas querendo fazer suas compras, aumentando assim a circulação de dinheiro. A Polícia Militar, preocupada com a segurança da população, intensificou as ações desde o dia 1º de dezembro com a “Operação Natal” em todo o Paraná. O policiamento recebeu um incremento para coibir diversos crimes, ou seja, é feito patrulhamento a pé, com viaturas e a cavalo, além de abordagens a pessoas e veículos, principalmente devido à proximidade destas datas festivas. Para tanto é preciso que os consumidores estejam atentos para algumas orientações.



“Desde o início do mês nossas equipes têm atuado nas áreas centrais, eixos comerciais, proximidades a bancos e também nos locais com maior fluxo de pessoas. O objetivo é garantir a segurança de todos e que as pessoas possam fazer suas compras com tranquilidade. Porém também ressaltamos a importância da população colaborar com o trabalho policial e tomar alguns cuidados simples”, explica a porta-voz da PM, tenente Fernanda Pegorini.



De acordo com a oficial da Polícia Militar, a falta de atenção é uma das causas de furtos e roubos. “O criminoso procura alguém que esteja distraído para praticar algo ilícito. Por isso indicamos que as pessoas evitem ficar mexer no celular ou com fone de ouvido. É preciso estar atento ao que acontece ao seu redor”, destaca.



Ainda segundo a tenente Pegorini algumas dicas são essenciais para quem for fazer compras. “Evite carregar muitas sacolas, coloque uma dentro da outra para diminuir o volume e ficar mais fácil a locomoção. Não andar com grandes quantias em dinheiro, mas caso precise divida as quantias e guarde em bolsos diferentes. Também não exponha os valores em público e opte por usar cartão”, afirma.



Dentre as orientações a oficial da PM ressalta para que as pessoas coloquem a bolsa na frente do corpo e sempre verifiquem se está fechada, principalmente em locais com muita circulação de pessoas como dentro de lojas e no transporte coletivo.



“Pedimos para que os pais procurem sempre estar segurando na mão das crianças e não as deixem sozinhas. Esta orientação é válida também aos idosos, para que estejam sempre acompanhados e não circulem com grandes quantias em dinheiro, pois acabam sendo alvos de criminosos”, lembra.



Segundo a tenente Pegorini, a Polícia Militar tem atuado intensivamente nas áreas comerciais, nas proximidades de bancos e locais com grande fluxo de pessoas, porém é preciso que as pessoas que tenham presenciado uma situação suspeita ou tenham sido vítimas de algum crime acionem os órgãos competentes.



“A equipe da PM mais próxima pode ser chamada ou um acionamento deve ser feito pelo telefone 190 [Emergência]. É importante fazer o registro do ocorrido para que possamos ter acesso aos locais com mais índices de criminalidade e assim montarmos nosso planejamento”, finaliza a tenente Pegorini.