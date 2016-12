(foto: Agência Brasil)

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Meses depois de dar o voto decisivo no Conselho de Ética para cassação do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB), a deputada federal Tia Eron (PRB) vai assumir uma secretaria na prefeitura de Salvador.

Eronildes Vasconcelos, 44, foi anunciada nesta quinta-feira (22) pelo prefeito ACM Neto (DEM) como nova secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador a partir de 2017. "Foi um convite extremamente honroso que aceitei como missão, sem pretensão nenhuma", disse Eron.

Deputada federal em primeiro mandato, eleita com o apoio da Igreja Universal, Tia Eron foi alçada à condição de figura central da República ao assumir uma cadeira no Conselho de Ética na Câmara. Dos 20 membros do conselho, 10 eram a favor de Cunha e 9 contra. Tia Eron era considerada uma incógnita e fez ministério até o último minuto, atraindo os holofotes. Acabou votando contra Cunha.

Na secretaria, Tia Eron será alçada a uma das principais vitrines da administração municipal. A pasta é responsável pela execução de programas como o Morar Melhor, que prevê a reforma de 80 mil casas na capital até 2020, e o Primeiro Passo, uma espécie de complemento do bolsa-família para custeio de creches. Os programas que impulsionaram o antigo titular da secretaria, Bruno Reis (PMDB), que se tornou o novo vice-prefeito de Salvador. Com a indicação, o PRB ampliou seu espaço na gestão municipal de uma para duas secretarias -o partido também ocupará a secretaria de Manutenção-, além da chefia de gabinete do prefeito.

EM ALTA

Tia Eron viu sua cotação subir desde a votação contra Eduardo Cunha na Câmara. Na ocasião, fez sucesso nas redes sociais ao fazer um discurso em que dizia que "Tia Eron chegou para resolver" e refutar pressões afirmando "ninguém manda nessa nega aqui, não". A frase motivou o lançamento de uma campanha pelo empoderamento da mulher negra com outdoors espalhados pela capital baiana. Com a demissão do ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) do governo Michel Temer, Eron surgiu como opção para disputar uma vaga no Senado, caso o peemedebista chegue em 2018 com popularidade em baixa.

Desde o voto contra Cunha, o nome de Tia Eron começou a ser cogitado para compor a chapa majoritária da oposição em 2018, quando ACM Neto deve disputar o governo da Bahia. Eron, contudo, afirma que sua ida para a secretaria não está vinculada ao seu futuro político. "Faço política com o meu grupo e meu futuro será decidido com ele. O resto é especulação." Eleita deputada em 2012 com 112 mil votos, Tia Eron entrou na política em 2000, quando se tornou a primeira mulher negra vereadora em Salvador. Antes, ganhou notoriedade na igreja, onde atuou como professora da Escola Bíblica Infantil.