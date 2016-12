Móveis Ikea vai pagar US$ 50 mi em casos de morte de crianças em cômodas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gigante de móveis sueca Ikea concordou em pagar US$ 50 milhões às famílias de três crianças que morreram após serem atingidas por cômodas da empresa. As informações são da emissora "CNN", citando advogados dos parentes das vítimas. O valor será dividido igualmente entre as famílias de Curren Collas, Camden Ellis e Ted McGee.Os três tinham 2 anos de idade quando morreram.

O acordo foi alcançado após uma audiência de dois dias. Além dos US$ 50 milhões, a Ikea vai doar US$ 50 mil para três hospitais infantis dos Estados em que as vítimas moravam (Pensilvânia, Washington e Minnesota). A gigante de móveis também vai destinar US$ 100 mil a uma instituição de caridade focada na segurança de crianças.

A Ikea também concordou em apenas vender cômodas e baús nos Estados Unidos que cumpram ou superem os padrões de segurança nacionais. Em junho deste ano, a empresa comunicou um recall de 29 milhões de cômodas nos Estados Unidos e no Canadá após as mortes de pelo menos seis crianças desde 1989. As mortes ocorreram após o móvel cair em cima das crianças. "Ikea Estados Unidos e Ikea Canadá vão lançar um recall local de cômodas da linha Malm apenas na América do Norte", afirmou na época um porta-voz do grupo à agência "AFP".

Em comunicado, a Ikea afirmou que os consumidores deveriam parar "imediatamente" de usar qualquer cômoda que esteja no recall e não esteja apropriadamente fixada na parede. A empresa pediu ainda que o móvel seja colocado em uma área à qual as crianças não tenham acesso. Em março deste ano, a Ikea foi informada da morte de um menino, após outras cinco mortes desde 1989, todas nos Estados Unidos.

"Nenhuma dessas cômodas estava afixada à parede, segundo as informações que temos", apesar de o manual de instrução indicar o procedimento, afirmou o porta-voz. Em julho de 2015, a Ikea já havia feito uma campanha para que os donos desses móveis fixassem as cômodas nas paredes. A companhia afirmou ter vendido mais de 147 milhões de cômodas no mundo nos últimos 13 anos, mais da metade (78 milhões) da linha Malm.

No Brasil, os móveis da marca sueca Ikea podem ser encontrados na Tok&Stock e lojas de móveis planejados.