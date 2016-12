Guitarrista da banda curitibana Blindagem sofre infarto e está em estado grave

(foto: Facebook)

O guitarrista da mais conhecida banda curitibana Blindagem, Alberto Rodriguez, de 61 anos, sofreu um infarto por volta das 11h30 de quarta-feira (21) em casa. Ele foi socorrido em estado gravíssimo e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Constantini. Ele chegou a ser reanimado assim que sofreu o infarto.



Segundo Paulo Juk, baixista da banda, o quadro dele é grave e está em coma induzido. "Mas está estável e, segundo os médicos, houve pequena melhora", informou o baixista.O músico passou por uma cirurgia para desentupir a artéria coronária.

"É um momento dificil para nós, para a família e amigos...principalmente nessa epoca..mas estamos com fé que ele vai conseguir passar por essa", disse Juk, em entrevista ao Bem Paraná.

O ex-vocalista do Blindagem, Ivo Rodrigues, morreu aos 61 anos em abril de 2010, vítima de uma parada cardíaca e de um câncer no fígado.

A banda Blindagem pode ser considerada a cara paranaense do rock. Fundada no final dos anos 70, tornou-se a banda mais conhecida do Paraná ao longo dos anos. Foi a primeira do Estado a conseguir destaque nacional, com sucessos tocando nas rádios de todo país e shows nos principais programas de televisão da época. Com sua própria linguagem e estilo, a banda conquistou fãs de várias gerações, que continuam prestigiando a banda onde quer que ela toque. A Blindagem é formada pelo vocalista Rodriggo Vivaz, Paulo Teixeira (guitarra), Alberto Rodriguez (guitarra), Paulo Juk (baixo) e Rubén “Pato” Romero (bateria).

Foi em 1981 que a banda lançou seu primeiro LP, Blindagem, com o selo da gravadora Continental. No mesmo ano foi lançado, também pela Continental, um compacto com as músicas Marinheiro e Oração de um Suicida. Mais dois compactos da banda vieram em 1983, pela Gravadora Pointer, trazendo as músicas Malandrinha e Me Provoque pra Ver. O outro compacto foi Operário Padrão, desta vez pela Gravadora Polygram, lançado em 1985. Em 1987, veio o disco Cara x Coroa, lançamento independente, reeditado par CD em 1998 pela MNF Brazil.

Em 1990, o LP Blindagem é reeditado com a música Verdura, de Paulo Leminski, e Se Houver Céu, também de Leminski e com sua própria voz. O disco ganhou uma versão em CD em 1999, lançado pela Gravadora Warner/WEA. Aliás, o poeta curitibano tem importância fundamental na história da banda, que gravou nada menos que 11 músicas feitas em parceria com Leminski. Produzido de forma independente, através da Lei de Incentivo à Cultura, em 1997 a banda lança o CD Dias Incertos.

Em junho de 2008, a banda lança seu primeiro DVD “Rock em Concerto – Banda Blindagem e Orquestra Sinfônica do Paraná”, gravado ao vivo na primeira apresentação do Rock em Concerto, em setembro de 2007.

Entre os momentos mais importantes da carreira está a montagem do legendário espetáculo Rocky Horror Show, em 1982, dirigido por Antonio Carlos Kraide. Foram mais de 40 apresentações dividindo o palco com Luis Melo, Lu Grimaldi, Nica Bonfim, Paulo Maia e outros. A banda foi responsável pela direção musical do espetáculo. Também vale lembrar os shows que lotaram o Teatro Guaíra, em que os fãs cantavam de pé as músicas da banda.