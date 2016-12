Corinthians efetiva Fábio Carille como treinador

RICARDO PERRONE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians confirmou o nome do seu novo treinador. Fabio Carille, que já dirigiu o clube em duas oportunidades neste ano, começará a próxima temporada no comando do clube. O anúncio será feito às 13h30 desta quinta-feira (22) no Parque São Jorge. Osmar Loss, que dirige o time sub-20 do Corinthians, deverá ser o auxiliar do Carille. Com dificuldade para substituir Oswaldo de Oliveira, a diretoria do Corinthians decidiu efetivar Fabio Carille. O clube sondou vários treinadores, como Guto Ferreira, Dorival Júnior, Jair Ventura e Reinaldo Rueda, mas decidiu pela efetivação do auxiliar. O técnico chegou a trabalhar como treinador em duas oportunidades na temporada de 2016. Ele comandou o time na saída de Tite e de Cristóvão Borges. Logo após a saída de Cristóvão, o presidente corintiano, Roberto de Andrade, anunciou que Carille ficaria no comando até o final do ano. Roberto de Andrade, porém, mudou de ideia dias depois e começou a procura por um novo treinador até contratar Oswaldo de Oliveira, demitido na semana passada.