Clube acerta com o meia Montillo

BERNARDO GENTILE E PEDRO IVO ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Montillo já é jogador do Botafogo. Após o bom andamento das conversas nos últimos dias, jogador e clube firmaram o acordo de um ano na manhã desta quinta-feira (22). Sem mais pendências a resolver, o clube anunciou o desfecho positivo da negociação em suas redes sociais no início desta tarde. A ideia inicial da diretoria alvinegra era que Montillo celebrasse um acordo por duas temporadas. No entanto, as partes acordaram um ano de contrato com prioridade para renovação até o final de 2018. O vínculo será assinado na próxima semana, quando o atleta chega ao Brasil. Principal contratação do Botafogo para a disputa da Copa Libertadores de 2017, Montillo receberá aproximadamente R$ 400 mil por mês. Na última temporada, atuando pelo Shandong Luneng (China), Montillo entrou em campo em 34 partidas e marcou 13 gols. A marca é a segunda melhor da carreira, atrás apenas do desempenho no Cruzeiro, em 2011, quando balançou as redes 15 vezes nos 42 jogos disputados. Além de Montillo, o Botafogo já contratou o goleiro Gatito Fernandez, do Figueirense, o volante João Paulo, do Santa Cruz, e o atacante Roger, da Ponte Preta. O Botafogo ainda quer um lateral esquerdo, um zagueiro e as renovações de Alemão, que pertence ao Bragantino, e Victor Luis, do Palmeiras.