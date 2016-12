Zagueiro Neto terá alta hoje e espera pisar na Arena Condá novamente

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Neto será o terceiro sobrevivente brasileiro do voo da Chapecoense a deixar o hospital. A previsão é para que o jogador deixe o local na tarde desta quinta-feira. Antes de ter a alta confirmada pelos médicos, Neto ainda fará alguns procedimentos no hospital nesta quinta-feira. "Eu agradeço a todos que oraram por mim nestes dias. Me solidarizo com os familiares dos meus colegas que perderam a vida no acidente. Como eu disse, eu não lembro de nada e esta difícil para assimilar tudo isso. Eu perdi muito amigos, e eu não tenho como falar nada deles, pois só ficaram coisas boas. Eu fiquei quase 10 dias inconsciente, quase morri nesses dias, mas eu espero pisar na Arena (Condá) ainda. Obrigado pela força de todos", disse o zagueiro, em breve entrevista no hospital. Com a saída do zagueiro, apenas um sobrevivente do voo seguirá internado. O goleiro Jackson Follmann, que passou por nova cirurgia esta semana, ainda ficará mais alguns dias no local. Neto foi o último sobrevivente do acidente a ser resgatado quase 10 horas depois da queda do avião. Ele teve de lutar contra uma pneumonia quando estava internado na Colômbia. O zagueiro também demorou a ser avisado sobre o acidente. Ele só soube da queda duas semanas depois, pois os médicos preferiram preservá-lo do choque. Jackson Follmann O boletim médico do goleiro Jackson Follmann ainda informou que ele está recebendo analgésico devido à revisão da amputação da perna direita. A situação do goleiro é estável e ele não apresentou intercorrências clínicas nas últimas 24 horas. O plano dos médicos é que Follmann faça uma artrodese de tornozelo na próxima sexta-feira. Ele não tem previsão de alta hospitalar.