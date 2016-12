'Nunca caí de uma pinguela', diz Temer sobre declaração de FHC

MARINA DIAS E VALDO CRUZ BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (22) que nunca caiu de uma "pinguela", expressão utilizada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para classificar o governo do peemedebista.

Durante café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada, Temer relembrou, em um de seus poucos momentos de descontração, um período de sua infância no qual brincava com amigos em um riacho, justamente atravessando uma pinguela, uma espécie de ponte frágil e improvisada. "E sabe que nunca caí?", disse o presidente, aos risos. "Quando ouvi essa expressão pinguela, essa expressão delicada, pinguela, em que há muitas amarguras e paixões por trás, a primeira coisa que lembrei foi da minha infância. Se é ponte ou pinguela, não importa. O que importa é atravessar", completou Temer.

No final de novembro, FHC comparou o governo do peemedebista a uma "pinguela" e afirmou que se esforça para contribuir de alguma forma para que Temer consiga chegar até o fim de seu mandato, em 2018. À época, Temer confidenciou a aliados ter ficado bastante incomodado com as declarações do tucano. O presidente tem feito esforços constantes para manter o PSDB aliado ao governo, inclusive cedendo mais espaço ao partido no núcleo do Planalto. O deputado Antonio Imbassay (PSDB-BA), por exemplo, será nomeado chefe da Secretaria de Governo no início do ano que vem. "Temos tido um apoio extraordinário do PSDB", disse Temer.

'NÃO ME INCOMODA'

Em uma espécie de balanço de seus sete meses de governo, quatro deles como interino, Temer afirmou que tem "muitos erros", mas não tem "compromisso" com eles. "Não tenho compromisso com erros. E não me incomoda ler 'Temer recua' [na imprensa]", declarou o presidente.

Nos últimos meses, a administração do peemedebista foi marcada por recuos, como a data para o envio da reforma da Previdência ao Congresso, alterada diversas vezes desde setembro, e, o mais recente, a desistência por parte do governo de enviar a reforma trabalhista por medida provisória ao Legislativo. Temer afirmou que, sobre o assunto, "há o requisito de relevância", mas não o de "urgência" e, portanto, iria discutir o tema no Congresso.