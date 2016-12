SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou a parceria com a Uber. A empresa de transporte estampará a camisa de treino e microfones do clube. De acordo com a nota oficial do Flamengo, a parceria entre o clube e a empresa terá validade de 45 dias, inicialmente. O Uber é proíbido no Rio de Janeiro. Existe um projeto de lei aprovado que veta o uso do aplicativo na capital carioca. Mesmo assim, o serviço está disponível graças a liminares.