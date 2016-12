Governo não vai renovar desonerações que vençam em 2017, diz Meirelles

MARINA DIAS E VALDO CRUZ BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira (22) que o governo não vai renovar desonerações que vão vencer em 2017. Segundo o ministro, "medidas bombásticas já mostraram que não funcionam". "Em princípio, nossa ideia é não renovar desonerações que estão vencendo em 2017. Medidas bombásticas já mostraram que não funcionam, só artificializam", disse Meirelles durante café da manhã do presidente Michel Temer com jornalistas no Palácio da Alvorada.

O ministro, porém, não detalhou quais serão as áreas afetadas. Um das principais críticas de economistas ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) é que ela fez desonerações sem cálculo fiscal, deteriorando as contas públicas, e não obteve os retornos econômicos esperados. De acordo com Meirelles, medidas econômicas que foram adotadas até o fim deste ano, como a criação de um teto para os gastos públicos, o envio da reforma da Previdência ao Congresso e a minirreforma trabalhista serão importantes para que a economia volte a crescer a partir do segundo trimestre do próximo ano.

"Medidas de reforma estrutural da economia estão em andamento e o quadro que temos é para voltar a crescer e aumentar a taxa de crescimento", disse o ministro. "No primeiro trimestre [de 2017], visualiza o equilíbrio e o crescimento nos trimestres posteriores", completou. Sob críticas de aliados do governo, inclusive de integrantes do PSDB, principal fiador do ajuste fiscal de Temer, Meirelles tentou resumir em uma frase sua gestão à frente da Fazenda nos últimos sete meses: "Em última análise, melhoramos as condições de emprego e renda da população".