Artista português António Raminhos entrevista convidados durante banho

FABIANA SERAGUSA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se tem uma coisa que os convidados do programa "Banheira das Vaidades" não precisam é se preocupar com figurino e maquiagem. Lançado há um mês pelo humorista português António Raminhos, o quadro inusitado de entrevistas é gravado enquanto apresentador e participantes se ensaboam debaixo do chuveiro. Pelados. Os episódios são publicados no YouTube sempre às quartas-feiras desde o último dia 23, e os cinco primeiros já contabilizaram mais de 1 milhão de visualizações. "A nossa ideia é muito simples, é ser um programa perfeitamente normal de conversa, mas, por acaso, estamos tomando banho", conta o artista de 36 anos que atualmente também comanda o programa "Café da Manhã" na rádio RFM, em Lisboa. O projeto insólito surgiu durante uma viagem de carro que ele e seu agente, Miguel Bello, faziam rumo a um show. "Nós sempre vamos pensando em muita coisa idiota para fazer, então ele começou a falar em criar algo no banheiro, daí eu disse 'e se estivéssemos tomando banho?' , ele falou outra besteira qualquer e chegamos a esse conceito de 'talk shower'." A primeira a participar foi Olivia Ortiz, modelo, atriz e apresentadora do canal lisboeta TVI. Ela mostrou desenvoltura e bom humor ao falar sobre sua carreira nas passarelas e preferências musicais enquanto lavava o cabelo e ensaboava o corpo todo. "Quando o Raminhos me falou da série e me convidou para participar, achei imediatamente a ideia inovadora e divertida", diz Ortiz. "Falamos de brincar com o preconceito do espectador em relação à nudez, o que achei também interessante." Ela garante que não se sentiu desconfortável nem com vergonha. "Eu sabia exatamente onde estava e lidei naturalmente com isso." Nos trechos publicados, no entanto, as partes íntimas são encobertas com tarjas -a equipe demora mais ou menos três dias para incluí-las. Por isso, Raminhos conta que a pergunta que mais escuta é se eles estão realmente nus em cena. "Tem gente que assiste ao vídeo em 'slow motion' no Youtube pra ver se enxerga algo." Ele afirma que, sim, todos ficam pelados, e cita dois casos que fugiram do roteiro. "Um homem tinha um 'problema' e não quis tirar a cueca, e uma menina começou sem sutiã e, depois, voltou a colocá-lo porque a água estava fria", explica, rindo. Em relação a eventuais opiniões negativas, o artista lida bem. "Tem crítica ruim, é claro, mas isso tem sempre. Com os vídeos das minhas filhas é igual", diz, referindo-se às postagens de humor nas quais suas três meninas aparecem. Também afirma que sua família não liga de ele aparecer sem roupa na internet. "Elas estão habituadas a me ver nu em casa." 'Banheira das Vaidades' TEMPORADA NO BRASIL Em março, após as duas primeiras temporadas em Portugal (a de estreia, com dez episódios, já está toda gravada), Raminhos pretende trazer o programa ao Brasil. "Quero fazer com gente conhecida daí, já estou em contato." Quem está garantido é o humorista Maurício Meirelles, mas o apresentador, que em 2013 passou pelo país para uma série de shows, sonha em fechar com Anitta e Gisele Bündchen. Seria difícil convencê-las? "90% das pessoas aceitaram logo o convite porque eu tenho um fascínio. As pessoas me veem e se despem automaticamente", brinca o artista, que já "persuadiu" atores, youtubers e comediantes. NA INTERNET Banheira das Vaidades ONDE youtube.com/raminhos QUANDO vídeos novos toda quarta