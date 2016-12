Eleven de 'Stranger Things', diz que virá ao Brasil em 2017

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Millie Bobby Brown, a badalada atriz mirim de "Stranger Things", série da Netflix, anunciou nesta quarta-feira ( 21) que virá ao Brasil em maio de 2017. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a atriz afirma que participará da convenção Upside Down Weekend nos dias 20, em São Paulo, e 21, no Rio. "Estou muito empolgada para vê-los por lá. Preparam suas fantasias. Amo vocês", disse a garota no vídeo.

Ainda não há outras informações confirmadas sobre o evento dedicado aos fãs da série e produzido pela Yo Entretenimento, como locais, venda e preço dos ingressos. A assessoria da Netflix diz não ter conhecimento de qualquer ligação da empresa com a convenção até o momento. Após sua passagem pelo Brasil, Brown participará das versões argentina e chilena da Comic Con. A atriz ficou conhecida por interpretar a personagem Eleven, uma garota com poderes paranormais que ajuda um grupo de garotos na busca pelo amigo perdido, na série de ficção científica do serviço de vídeos sob demanda.