Vin Diesel assedia youtuber durante entrevista

Uma entrevista concedida pelo ator Vin Diesel à youtuber Carol Moreira durante a Comic Con Experience, acabou repercutindo nas redes sociais. Isso porque a entrevista de 10 minutos foi interrompida três vezes pelo astro de "Velozes e Furiosos", que parece ter se encantado pela beleza da repórter, soltando frases como "Vamos sair daqui, vamos almoçar", "Você é tão bonita", "Estou apaixonado pela entrevistadora".

No início do video, a youtuber conta que se sentiu desconfortável com a posição do ator, que no fim da entrevista, chegou a se ajoelhar aos pés dela, e que na hora só conseguiu rir diante da situação delicada.

O nome de Vin Diesel foi um dos assuntos mais comentados na manhã desta quinta-feira (22) na redes sociais. O ator que veio ao Brasil para divulgar o novo filme da franquia "Triple X", acabou dividindo opiniões, sendo acusado de assédio por alguns usuários.

