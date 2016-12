Corinthians diz que só procurou Rueda e reforça confiança em Carille

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, afirmou nesta quinta-feira (22), durante o anúncio oficial de que Fábio Carille será o técnico do time em 2017, que o único treinador que conversou com o clube alvinegro foi o colombiano Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional. Ele negou que tenha havido interesse em nomes especulados como Guto Ferreira e Marcelo Oliveira. "Se não falou comigo, não falou com o Roberto [de Andrade, presidente] e não falou com o Alessandro [gerente de futebol], então não falou com ninguém. Um grande número de empresários colocou que o Corinthians procurou seus clientes, mas não é verdade", disse Adauto. "Respeito Guto, Marcelo Oliveira, Luxemburgo, respeito todo mundo. Mas quero ver quem diz que nós conversamos com essas pessoas. Foram oferecidos para o Corinthians. Mas eles [empresários] divulgam que há o interesse do Corinthians", afirmou o diretor. Segundo Adauto, o acerto com Rueda não aconteceu por motivos de saúde do treinador colombiano. "O Carille participou de todas as reuniões e sabe que o único nome oficialmente buscado foi o do Reinaldo Rueda, que nos avisou que passará por uma cirurgia e não poderá vir. O Carille acompanhou esse processo e viu. Ficamos muito feliz de poder apresentar que este é nosso técnico", disse. ADAPTAÇÃO Adauto também minimizou uma declaração do presidente Roberto de Andrade na ocasião em que Oswaldo de Oliveira foi demitido, quando o mandatário disse que não pensava em efetivar Carille para 2017. Segundo o diretor, as circunstâncias mudaram e o clube confia no novo treinador. "Não há ninguém mais adaptado e com conhecimento do Corinthians do que ele [Carille]. Não vai precisar explicar quem veio da base, quem já está, não precisa de integração. Pensamos muito em honrar as tradições do Corinthians, que historicamente sempre teve muita força da base. Grandes conquistas do clube sempre tiveram jogadores da base". Agora técnico efetivo, o ex-auxiliar Carille vai passar também por uma reformulação no seu vínculo profissional com o clube. Ele era funcionário do Corinthians sob o regime CLT, mas agora vai assinar um novo contrato, de treinador. O tempo do contrato ainda não foi definido pela diretoria. "Não entramos em detalhes de valores, porque o Fábio prontamente se colocou à disposição para iniciar a carreira de técnico. Precisamos colaborar, ajudá-lo para que isso dê certo", disse Adauto.