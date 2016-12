Governo propôs uma série de mudança para o trabalhador. Veja como deve ficar

O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira, 22, mudanças na área trabalhista. Por meio de medida provisória (MP), o projeto estabelece a prorrogação por mais um ano do prazo de adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), permite a redução da jornada de trabalho e a redução no salário em 30% sem que haja demissão. Outra medida anunciada, por meio de projeto de lei (PL), é a prevalência do acordo entre empresas e sindicatos dos trabalhadores sobre a legislação.



Pelo PSE, o governo compensa 50% da redução salarial, limitada a 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemperego, utilizando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O PSE é uma continuidade do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), lançado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que teria vigência até o fim deste ano. Ele permite a redução de jornada e de salário, com contrapartida da União.

A MP também fixa regras sobre o contrato de trabalho temporário, que poderá ter a duração de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Atualmente, esse período é de 90 dias, com prorrogação pelo mesmo período.

Além da MP, foi apresentado projeto de lei para alteração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que estabelece, entre outras medidas, que os acordos ou convenções coletivas terão força de lei. Os acordos poderão tratar de parcelamento das férias em até três vezes, compensação da jornada de trabalho, intervalos de intrajornada, plano de cargos e salários, banco de horas e trabalho remoto, entre outros.

O PL inclui também novas regras para o trabalho em tempo parcial, que atualmente está limitado a 25 horas semanais, sem a possibilidade de pagamento de hora extra. A proposta é ampliar a duração para 30 horas semanais sem a possibilidade de hora extra, ou uma jornada de 26 horas com a possibilidade de acréscimo de seis horas extras semanalmente.

Para a consolidação do texto, foram feitas reuniões com as seis principais centrais sindicais e três principais confederações patronais, segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ele informou que apenas os pontos de consenso foram incluídos. Hoje (22), antes do anúncio, o ministro reuniu-se com representantes das centrais sindicais.

Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou que o objetivo da proposta é a paz entre trabalhadores e empregadores e a redução da litigiosidade social. “O governo acaba de ganhar um belíssimo presente de Natal”, diz. Segundo ele, o governo se apoia no diálogo e espera que, a partir deste Natal, seja possível unir os brasileiros. O presidente ressalta, no entanto, que deve-se “afastar os maniqueístas, que acham que a verdade está só de um lado, afastar aqueles que são raivosos, aqueles que usam a irritação. Sempre digo: contra o argumento deve-se apresentar o documento, que foi o que o Ronaldo apresentou hoje”.

Temer assinou a medida provisória que prorroga o programa, a medida provisória que permite o saque integral da contas inativas até 31 de dezembro de 2015 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 10.200 milhões de trabalhadores serão beneficiados pela medida que deve injetar mais de R$ 30 bilhões na economia. O valor das contas poderá ser sacado integralmente a partir de fevereiro do próximo ano. Contas inativas são aquelas que não recebem depósitos porque o dono da mesma foi demitido. Pelas regras antigas, o saque destas contas só podia ser feito após três anos.

O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, relacionou os pontos que poderão ser negociados em convenção coletiva e, se acordados, passarão a ter força de lei.

1 Parcelamento das férias em até três vezes, com pelo menos duas semanas consecutivas de trabalho entre uma dessas parcelas

2 Pactuação do limite de 220 horas na jornada mensal.

3 O direito, se acordado, à participação no lucros e resultados da empresa

4 A formação de um banco de horas, sendo garantida a conversão da hora que exceder a jornada normal com um acréscimo mínimo de 50%

5 O tempo gasto no percurso para se chegar ao local de trabalho e no retorno para casa

6 O estabelecimento de um intervalo durante a jornada de trabalho com no mínimo de 30 minutos

7 Estabelecimento de um plano de cargos e salários

8 O trabalho remoto deverá ser remunerado por produtividade.

9 Dispor sobre a extensão dos efeitos de uma norma mesmo após o seu prazo de validade. Por exemplo, se em convenção coletiva ficar acordada norma estabelecendo que não poderá haver demissões por dois anos em uma empresa e, ao final desse período, nenhuma outra norma for definida, haverá a possibilidade de ela ser prorrogada.

10 Ingresso no programa de seguro-emprego.

11 Registro da jornada de trabalho.