Copel Telecom oferece até 6 meses de Netflix a novos clientes

(foto: Divulgação)

A Copel Telecom começa a oferecer, nesta quinta-feira (22), acesso à Netflix, principal serviço de TV por internet do mundo, em que o cliente poderá acessar seus programas de TV e filmes favoritos, incluindo séries originais, documentários e longas-metragens. A ação é válida para clientes residenciais que contratarem um plano de internet Copel Fibra 25 Mbps, 50 Mbps, 75 Mbps ou 150 Mbps. A promoção é válida enquanto durarem os estoques de assinaturas promocionais.



Consumidores que contratarem a internet Copel Fibra de 25 Mbps terão direito a três meses de acesso ao serviço da Netflix no plano com duas telas streaming HD (alta definição). Ou seja, com a possibilidade de até dois acessos simultâneos para assistir séries como House of Cards, Stranger Things, Orange is the New Black e 3%, a primeira série original brasileira da Netflix. São 8,5 mil assinaturas promocionais para novos clientes Copel Fibra 25 Mbps.



Já os usuários que optarem pelos planos Copel Fibra 50, 75 ou 150 Mbps terão acesso por seis meses a Netflix com quatro telas streaming UHD (ultra alta definição) – com até quatro acessos simultâneos. São 9 mil assinaturas de Netflix para novos clientes Copel Fibra 50, 75 ou 150 Mbps.



MAIS ROBUSTA - “Os serviços de conteúdo via internet estão crescendo com intensidade, o que demanda uma conexão cada vez mais robusta, que comporte diversos dispositivos conectados. A internet da Copel Telecom está preparada para essa tendência”, afirma o diretor-presidente da Copel Telecom, Adir Hannouche. “Vamos dar essa degustação para que novos clientes tenham a experiência de assistir séries e filmes da Netflix com uma internet de altíssima qualidade”, diz ele.



As assinaturas de Netflix serão entregues a novos clientes Copel Fibra, incluindo clientes residenciais dos antigos planos Bel Fibra (40, 60, 80 e 100 Mbps) que migrarem para os novos planos Copel Fibra (25, 50, 75 e 150 Mbps). Hoje, a Copel Telecom atende 63 municípios do Paraná com planos residenciais Copel Fibra. Para verificar a disponibilidade, basta acessar o site www.copeltelecom.com



PRINCIPAL - A Netflix é o principal serviço de TV por internet do mundo, com mais de 86 milhões de assinantes em mais de 190 países assistindo a mais de 125 milhões de horas de filmes e séries por dia, incluindo séries, documentários e filmes originais. O assinante Netflix pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em praticamente qualquer tela com conexão à Internet. O assinante pode assistir, pausar e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso.



COMO USAR - Depois que a internet da Copel Telecom for instalada, o novo cliente Copel Fibra deverá acessar a Área do Cliente no site www.copeltelecom.com para ativar sua assinatura de Netflix. As informações de login e senha para acessar a Área do Cliente são encaminhadas por e-mail para o novo cliente Copel Fibra após a ativação da internet.



Mais informações: www.copeltelecom.com/site/netflix



A COPEL TELECOM



A empresa atende com fibra óptica todos os 399 municípios do Paraná. O Estado é o primeiro e único do país a se tornar 100% digital, com uma rede que hoje alcança 30 mil quilômetros de extensão – quase a distância de uma volta na Terra.



Além de atender os 399 municípios paranaenses com serviços de rede e internet de alta performance para empresas, operadoras e governo, a Copel Telecom atende 63 municípios no Paraná com a Copel Fibra, internet residencial igualmente em fibra óptica, em rede modelo GPON (Gigabit Passive Optical Network), com um dos melhores desempenhos do mercado. Uma parte de Porto União, em Santa Catarina, também é atendida pela mesma infraestrutura.



A internet da Copel Telecom é instalada totalmente em fibra óptica, em sistema fiber-to-the-home (FTTH) ou fiber-to-the-office (FTTO), ou seja, em que o cabo de fibra vai até a casa ou o escritório do consumidor, sem qualquer outro tipo de material no caminho. Esse sistema é o que garante a alta performance da conexão da empresa.