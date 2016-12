Curitiba ainda vai ter um dia de frio até o fim do ano

Da redação Bem Paraná com sites

22/12/16

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

As temperaturas seguem altas na maior parte do Estado. Em Curitiba, apesar dos termômetros nesta quinta-feira (22) estarem abaixo dos 24ºC, o clima é abafado e a sensação de calor grande. Nos próximos dias as máximas devem subir e se aproximarem dos 30ºC e, logo após o Natal, podem passar desta marca.

Contudo, na semana que vem, a Capital aidna deve ter mais um dia de frio antes do fim do ano. Na quinta da semana que vem, dia 29 de dezembro, a máxima deve ficar em apenas 19ºC, segundo a previsão de longa data da Climatempo. A mínima fica na casa dos 15ºC. Neste dia, deve chver em Curitiba.

Não vai ser um frio de rachar, mas para a época do ano é bem baixa.