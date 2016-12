Maioria dos brasileiros presenteará no máximo 3 pessoas neste Natal

(foto: Reprodução)

Uma pesquisa do Mercado Livre e do Netquest, realizada com 643 pessoas, mostra que o brasileiro está mais contido nas compras para o Natal neste ano comparando com o ano passado. A maioria dos respondentes (66%) pretende presentear, neste ano, até 3 pessoas. No ano passado, este percentual era de 45% - ou seja, em 2015, mais brasileiros estavam dispostos a presentear mais de 4 pessoas (55%). Neste ano, apenas 34% dos brasileiros vão presentear mais de 4 pessoas.

Ao mesmo tempo, a parcela de brasileiros que gastarão até R$ 100 em cada presente é menor do que no ano passado, (37% versus 55%), pois aumentou a parcela de pessoas que gastarão até R$ 500 em cada presente (13% em 2016 versus 9% no ano passado).



A maioria dos consumidores prefere pagar de forma parcelada no cartão de crédito (52%), opção seguida por boletos, com 35%. Itens de Moda (como roupas, sapatos e acessórios) são os mais citados pelos consumidores como presentes que darão neste Natal, com 23%. Em seguida os mais citados foram smartphones (16%) e brinquedos (10%).



Natal mobile - A pesquisa trouxe um resultado surpreendente quanto aos dispositivos mais utilizados pelos consumidores para comprar online. Com 75% das respostas, o celular desbancou os desktops e notebooks - sempre mais citados em levantamentos anteriores - mas que neste ano obtiveram 56% das menções. Os números do ano passado dão uma ideia deste avanço - desktops e notebooks eram mencionados por 93% dos entrevistados, enquanto os celulares figuravam com 47%. Em ambos estudos, era possível escolher mais de uma opção.



"O consumidor quer cada vez mais praticidade e, por isso, tem optado pelos smartphones na hora de fazer suas compras. Além de eficiente e seguro, estes dispositivos permitem comparar preços inclusive quando o cliente está na loja física", afirma Leandro Soares, diretor de marketplace do Mercado Livre Brasil.



Base da pesquisa



Entre os 643 participantes da pesquisa, 49% são homens e 51,% mulheres. Aplicada nacionalmente, a pesquisa ficou mais concentrada na região sudeste com 59% dos respondentes; seguido por 16,% Sul; 14% Nordeste; 7% Centro-Oeste; e 3% Norte.