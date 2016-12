Atlético confirma lateral que foi campeão da Libertadores

Jonathan: experiência de Copa Libertadores a serviço do Atlético (foto: Divulgação/CAP)

Demorou um dia inteiro, mas o Atlético confirmou nesta quinta-feira (22) a contratação do lateral-direito Jonathan, ex-Fluminense. O jogador fez exames médicos no clube na quarta-feira (21) e tem, em seu currículo, um título da Copa Libertadores.

Além disso, seu perfil se quadra dentro do que queria o técnico Paulo Autuori: trata-se de um jogador com experiência e rodagem internacional. Jonathan tem 30 anos, atuou por vários anos na Europa e disputou quatro edições da Copa Libertadores. Foi campeão com o Santos, em 2011.

“Para mim é o melhor treinador com quem já trabalhei. É um profissional que faz com que o ambiente todo fique feliz e com todos os atletas motivados para trabalhar”, disse Jonathan, sobre Autuori, em entrevista ao site do Atlético. “Com ele não existe nome, joga quem estiver melhor. É um cara que tem uma qualidade tática muito grande, humano, com uma índole e um caráter espetacular”. O lateral foi revelado pelo Cruzeiro e foi comandado por Autuori no clube mineiro, em 2007.

Prestes a disputar sua quinta Libertadores, Jonathan aponta as dificuldades da competição. “Para mim são os jogos fora de casa, pelas viagens que são desgastantes. Os adversários são catimbeiros e ainda tem a pressão da torcida”, disse. “Precisamos estar bem preparados mentalmente. Temos que pensar só em jogar bola e colocar em prática aquilo que o Paulo (Autuori) pedir”.

Na Inter de Milão, o jogador realizou 90 partidas entre os anos de 2011 e 2015. A experiência na Itália foi ressaltada pelo lateral-direito. “No início a adaptação foi complicada. Mas depois pude ter uma boa sequência na Inter”, afirmou. “É um time grande, que proporcionou grandes coisas na minha carreira. Aprendi muito taticamente. E espero poder passar um pouco dessa minha experiência aos demais jogadores aqui no Atlético”.

Jonathan disputou o último Brasileirão pelo Fluminense, onde estava desde 2015. Sofreu com algumas lesões e foi pouco aproveitado. No meio do ano, a diretoria disse a ele que não renovaria o contrato, que acabou em dezembro. Com isso, ele vem sem custos para o Atlético. Na lateral, ele pode ter a concorrência de Léo. Ou não. Léo pertence ao Flamengo e a renovação de seu empréstimo ainda depende de uma negociação.

Perfil

Nome: Jonathan Cícero Moreira

Posição: Lateral-direito

Nascimento: 27 de fevereiro de 1986, em Conselheiro Lafaiete (MG)

Clubes em que atuou: Cruzeiro-MG (2004 a 2010), Santos-SP (2011), Internazionale-Itália (2011 a 2015), Parma-Itália (2012) e Fluminense (2015 e 2016).

Títulos conquistados: Campeonato Mineiro (2006, 2008 e 2009), Copa Libertadores (2011), Campeonato Paulista (2011) e Copa da Primeira Liga (2016).

Títulos com a Seleção Brasileira: Copa dos Campeões do Mundo Sub-17 (2002) e Campeonato Mundial Sub-17 (2003).