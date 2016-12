Coritiba contrata o zagueiro Werley, ex-Grêmio e Figueirense

Werley: zagueiro disputou último Brasileirão pelo Figueirense (foto: Reprodução / TV Coxa)

O Coritiba confirmou, nesta quinta-feira (22), o zagueiro Werley, que tem passagens por Grêmio e Santos e disputou o último Brasileirão pelo Figueirense. O anúncio foi feito através da TV Coxa e, posteriormente, no site oficial.

Wesley foi revelado no Atlético-MG e tem os direitos econômicos presos ao Grêmio Santos. No clube gaúcho, notabilizou-se por marcar gols; anotou 15 em 129 jogos entre 2012 e 2014. Contudo, ele perdeu prestígio por lá. Tanto que o Grêmio o emprestou nas duas últimas temporadas – para o Santos, em 2015, e para o Figueirense, em 2016. No último Brasileirão, pela equipe catarinense, ele disputou 26 partidas e não fez gols. O time acabou rebaixado. Agora, ele está no Coritiba, novamente por empréstimo.

"O que eu sei é que o Coritiba é um grande clube do futebol brasileiro, muito organizado, tem uma torcida que empurra o time durante os 90 minutos”, disse o jogador, em entrevista ao site oficial do clube. “Eu sei o quanto é difícil enfrentar o Coritiba aqui dentro. Estou muito feliz de estar podendo chegar em um clube deste tamanho, estruturado, que dá todas as condições pra que o atleta possa desempenhar sua atuação da melhor forma possível”.

Werley fez exames médicos no clube nesta quinta-feira e se apresenta no dia 4 de janeiro, junto com o resto do elenco, para a próxima temporada.

O meia Matheus Galdezani, ex-CRB, também esteve no clube para exames médicos. Mas sua contratação ainda não está confirmada.

Perfil

Werley Ananias da Silva

Posição: Zagueiro)

Idade: 28 anos

Nascimento: 5 de setembro de 1988, em Oliveira (MG)

Altura: 1,84m

Peso: 81 kg

Clubes anteriores: Atlético-MG (2005 a 2011), Grêmio (2012 a 2015), Santo (2015) e Figueirense (2016)