A tabela do torneio continental em 2017

FASE 1 23 e 27 de janeiro > Seis times são divididos em três chaves de duas equipes cada > Eles se enfrentam em jogos de ida e volta > Os três vencedores avançam para a fase seguinte e se juntam a outras 13 equipes D1: Universitario de Sucre-BOL x Montevideo Wanderers-URU D2: Dep. Municipal-PER x Ind. del Valle-EQU D3: Deportivo Capiatá-PAR x Dep. Táchira-VEN ================================================ FASE 2 1ª eliminatória: 31.jan a 9.fev 2ª eliminatória: 14 a 23.fev > Os 16 times formarão oito chaves com duas equipes cada e se enfrentarão em formato de mata-mata (ida e volta) até sobrarem quatro > Os quatro vencedores entram na fase de grupos da Libertadores com outros 28 times D4: Atlético-PR x Millonarios-COL D5: Vencedor D1 x Universitário-PER D6: Botafogo x Colo Colo-CHI D7: Vencedor D2 x Olimpia-PAR D8: Cerro-URU x Unión Española-CHI D9: Vencedor D3 x The Strongest-BOL D10: Carabobo-VEN x Junior Barranquilla-COL D11: Atlético Tucumán-ARG x El Nacional-EQU G1: Vencedor D4 x Vencedor D5 G2: Vencedor D6 x Vencedor D7 G3: Vencedor D8 x Vencedor D9 G4: Vencedor D10 x Vencedor D11 ================================================ FASE DE GRUPOS 7.mar a 25.mai > Os 32 clubes serão divididos em oito grupos com quatro equipes em cada um > As equipes de cada grupo jogam entre si em confrontos de ida e volta. Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final GRUPO 1 Atlético Nacional-COL Estudiantes-ARG Barcelona-EQU Vencedor G2 GRUPO 2 Santos Ind. Santa Fe-COL Sporting Cristal-PER Vencedor G3 GRUPO 3 River Plate-ARG Emelec-EQU Indep. Medellín-COL Melgar-PER GRUPO 4 San Lorenzo-ARG Univ. Catolica-CHI Flamengo Vencedor G1 GRUPO 5 Peñarol-URU Palmeiras Jorge Wilstermann-BOL Vencedor G4 GRUPO 6 Atlético-MG Libertad-PAR Godoy Cruz-ARG Sport Boys-BOL GRUPO 7 Nacional-URU Chapecoense Lanús-ARG Zuliá-VEN GRUPO 8 Grêmio Guaraní-PAR Zamora-VEN Deportes Iquique-CHI ================================================ FINAIS > A definição dos confrontos dos mata-matas será por sorteio e não mais por índice técnico OITAVAS 4.jul a 10.ago QUARTAS 12 a 21.set SEMIFINAIS 24.out a 2.nov FINAIS 22 e 29.nov