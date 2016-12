Colisão no km 41 da BR-277 deixa fluxo em meia pista no sentido Curitiba

(foto: Santana Vieira/PRF-PR)

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu na tarde desta quinta-feira (22) na BR-277 em Morretes. Por volta das 17 horas, o veículo que ele dirigia, uma caminhonete Hyundai HR carregada de sorvete, colidiu na traseira de um caminhão que transportava um contêiner, na altura do quilômetro 41 da pista sentido Curitiba.

A pista está parcialmente interditada, com o trânsito fluindo por uma faixa no local. A equipe da PRF está aguardando a chegada da perícia e do IML. O corpo ainda se encontra preso às ferragens. A fila é de aproximadamente cinco quilômetros, neste momento.

Uma colisão no km 41 da Br-277 deixou o fluxo em meia pista na região e sentido Curitiba.

Segundo o DER, o fluxo de veículos nas rodovias ficou mais intenso a partir desta quinta-feira (22) por conta dos feriados de fim de ano.