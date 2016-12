Em virada decisiva na guerra da Síria, regime diz ter reconquistado Aleppo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exército sírio afirmou nesta quinta-feira (22) que retomou a cidade de Aleppo em sua totalidade, na maior vitória do regime do ditador Bashar al-Assad nos quase seis anos de guerra civil. "Graças ao sangue de nossos mártires e aos sacrifícios de nossas valorosas Forças Armadas, assim como as forças auxiliares e aliadas (...) o Estado-Maior das Forças Armadas anuncia o retorno da segurança em Aleppo depois de sua liberação do terrorismo e dos terroristas e da saída dos que ali permaneciam", diz a nota do Exército. A retomada da cidade encerra quatro anos de domínio rebelde em algumas partes de Aleppo, especialmente no leste da cidade. O principal bastião dos rebeldes caiu após um mês de intensos bombardeios conduzidos pelas forças de Assad, apoiadas por Rússia e Irã. A retirada do último grupo de rebeldes e seus familiares era realizada nesta quinta, em um comboio de aproximadamente 150 pessoas. De acordo com o porta-voz da ONU Farhan Haq, 34 mil pessoas foram retiradas de Aleppo desde 15 de dezembro. O regime de Assad havia cercado durante meses a região leste, ocupada por rebeldes. Esse território foi bombardeado pela Rússia, destruindo a estrutura e impossibilitando o acesso a cuidados médicos ou alimentos. A estratégia de cerco, considerada um crime de guerra, é utilizada também pela oposição armada na Síria. Em controle desse território, o ditador poderá consolidar seu poder na chamada "Síria útil", que inclui também Damasco, Homs e a região costeira. É a área com a maior importância estratégica. O regime deve tentar, agora, avançar nas regiões controladas pela oposição, como Idlib, a fronteira com a Turquia e Raqqa. Raqqa é atualmente a principal cidade síria em posse da facção terrorista Estado Islâmico.