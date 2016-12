O grupo de discussão é ferramenta imprescindível na vida de toda novela

Duas novelas da Globo, atualmente em cartaz, têm demonstrado a importância dos grupos de discussão e como eles podem nortear os trabalhos dos diversos autores. “Sol Nascente” foi uma novela antes e começa a ser outra agora, após a realização deste encontro que se tornou rotineiro e imprescindível para o direcionamento de qualquer trabalho. A sugestão de investir mais em romance e ação, imediatamente acolhida, com discrição passa a se refletir nos índices de audiência. E exatamente o mesmo se dá com “A Lei do Amor”. A partir de um determinado momento, o foco se fechou naqueles personagens que mais tinham condição de fazer a novela andar e chegar ao estágio que está. “A Lei do Amor”, como fórmula e acabamento, tem tudo que o público espera e gosta de encontrar. Exemplos que relevam a importância dos grupos de discussão e só aumentam nossa surpresa ao saber que em outras emissoras, fora a Globo, eles não são levados com as mesmas seriedade e consideração.

TV Tudo



Sorte da Record

“Escrava Mãe”, em cartaz na Record, foi inteiramente gravada muito antes da sua exibição. Veio com o pacote pronto. Está dando audiência, muito pelo trabalho de toda a sua a equipe, mas é um exemplo que não é recomendado.



Próxima atração

Em substituição a “Escrava Mãe”, a Record vai colocar a reprise de “Escrava Isaura”. Só que “Belaventura”, prevista para entrar depois das duas, tem seu início de gravações programado para janeiro. Quando estrear, certamente, também já estará totalmente gravada. Isso é que jogar com a sorte ou gostar de viver perigosamente.



Mundos diferentes

A partir da instalação da Record – Rio, no antigo RecNov, passando a dividir espaço com a Casablanca, percebe-se que as duas empresas têm maneiras bem diferentes de administrar. Enquanto uma tem normas muito duras, a outra é mais flexível. Algo um tanto esquisito para todos que trabalham no mesmo lugar.



Campeão de vendas

A Record vai fechar 2016 no azul, para alegria da sua direção. Aliás, um dos produtos mais festejados é o do Fábio Porchat, lançado com boa audiência e que também se transformou em sucesso comercial.



A propósito

Porchat saiu de férias na Record e só voltará ao ar em março. De acordo com a Eyeworks, responsável pela sua realização, em linhas gerais o formato seguirá sendo o mesmo, mas com algumas pequenas inovações.



Repete a fórmula

A exemplo do que aconteceu no começo deste ano, agora no começo de 2017 os elencos do “Saia Justa” e “Papo de Segunda” serão misturados numa série de nove programas no GNT. A ideia, na sua primeira vez, deu resultados bem interessantes.



Nome é trabalho

Depois da “Malhação” e uma participação bem importante em “Verdades Secretas”, o nome de Agatha Moreira passou a aparecer com frequência na lista de reservas dos autores da Globo. Nem bem encerrou sua participação em “Haja Coração”, ela já foi confirmada em “Novo Mundo”, próxima atração do horário das 6.



A propósito

Agatha foi escolhida para o papel de Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. “Novo Mundo”, de Alessandro Marson e Thereza Falcão, será uma novela de época, o que tem exigido do seu elenco receber aulas de História do Brasil, para melhor compreensão de seus personagens. Se Caio Castro foi até Portugal para se familiarizar melhor com D. Pedro I, Leo Jaime será D. João VI.





Hoje, como grande atração, a Globo tem o especial de Roberto Carlos, logo depois de "A Lei do Amor". Marisa Monte é uma das convidadas)

Bate – Rebate



• “Sem Volta”, série da Record, teve o início da sua exibição confirmada 4 de janeiro.

• Todas as principais estreias da Globo para 2017 estão programadas para abril.

• Depois de um período mais puxado, as gravações de “A Lei do Amor” começam agora entrar num ritmo desejado de gravações...

• ... Já está havendo até ligeira folga entre o que é gravado e o que vai ao ar.

• Isis Valverde teve um período de preparação intensa para as gravações da novela da Glória Perez...

• ... O mais puxado foi aprender a nadar usando um rabo de sereia...

• ... Foram vários dias de treinamentos em uma piscina.

• Record ainda não informa a data de estreia de “O Rico e Lazaro”, sua nova novela religiosa...

• ... Mas é certo que “A Terra Prometida” ficará no ar até fevereiro.

• Oficialmente, a Record não se pronuncia sobre o assunto, mas o seu pessoal tem falado sobre um projeto de rede, para o jornalismo, a ser produzido no Rio de Janeiro.

C´est fini



“Pânico”, em 2017, terá direção de Marcelo Nascimento. Tudo certo entre ele e os donos do programa, Tutinha e Emílio Surita. A preocupação de agora é a busca de uma figura feminina para o lugar de Aline Riscado.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!