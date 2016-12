Vida é maior patrimônio, diz Haddad sobre queda de mortes nas marginais

RODRIGO RUSSO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para o prefeito Fernando Haddad (PT), os resultados do mais recente relatório sobre mortes nas marginais "mostram que a redução de velocidades aponta para a modernidade". Haddad disse nesta quinta-feira (22) que a redução "é o que acontece nas mais importantes cidades do mundo, é o que nós implantamos em São Paulo". "A vida humana, para nós, ainda é o maior patrimônio", concluiu o prefeito, que em julho do ano passado diminuiu os limites de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê -de 70 km/h para 50 km/h na pista local, de 70 km/h para 60 km/h na central e de 90 km/h para 70 km/h na expressa. Dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo mostram que a marginal Tietê não registra mortes por atropelamentos há mais de um ano e meio. São 19 meses consecutivos sem nenhuma vítima morta nesse tipo de acidente. Os últimos óbitos de pedestres na via foram registrados pela prefeitura em março de 2015. Desde que a redução de velocidades passou a valer, em um período de 15 meses até outubro deste ano, três atropelamentos resultaram em morte na marginal Pinheiros -queda de 67% na comparação com os nove acidentes fatais registrados nos 15 meses que antecederam a redução de velocidade adotada por Haddad. Na marginal Tietê, de maio de 2014 a julho de 2015, a quantidade de atropelamentos com mortos havia sido ainda maior: 18 no total. Esses números corroboram a tese de especialistas em segurança de trânsito, que citam estudos sobre a chance de morte em um atropelamento ser significativamente menor conforme as velocidades são mais baixas. AUMENTO DE VELOCIDADES Nesta semana, a equipe do prefeito eleito João Doria (PSDB) anunciou que a partir do dia 25 de janeiro os limites de velocidade vão aumentar nas marginais, com exceção da faixa da direita da pista local, que continuará a ter a máxima de 50 km/h. A medida, que enfrenta críticas inclusive de instituições parceiras da gestão Geraldo Alckmin (PSDB), padrinho político de Doria, visa atender a promessa eleitoral. A futura gestão argumenta que as marginais foram projetadas para suportar velocidades maiores e anunciou a implantação do programa Marginal Segura, com medidas de sinalização, orientação e fiscalização para diminuir os riscos de mortes nessas vias, principalmente para pedestres e motociclistas.