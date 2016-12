(foto: Moreira Mariz/Agência Senado)

A coluna Radar On-Line da revista Veja incluiu o nome do deputado federal paranaense Sérgio Souza (PMDB) entre os candidatos à vice-presidência da Câmara. Outros citados como prováveis candidatos são Lúcio Vieira Lima, José Priante, Carlos Marun, Elcione Barbalho, Darcísio Perondi, Fábio Ramalho e José Priante.

“Novo”

A escolha será no início de fevereiro, e Souza já definiu como mote de campanha o “novo” na política. A posição de vice-presidente deve ficar com um deputado do PMDB, segundo entendimento do partido que tem a maior bancada na Câmara.

Temer rejeitado

Levantamento feito pela Paraná Pesquisas divulgado ontem revela que 70,3% dos curitibanos desaprova a administração do presidente Michel Temer (PMDB), contra apenas 24,4% que aprovam. A rejeição ao governo do peemedebista é maior entre as mulheres, onde o índice de desaprovação chega a 71,3%, contra 69,1% entre os homens. O instituto ouviu 858 eleitores entre os dias 11 e 14 de dezembro, com margem de erro de 3,5%.

Concurso

A Câmara Municipal de São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba),retirou da pauta de votação da última sessão deste ano, projeto de lei a respeito da contratação de servidores pela Casa. O ajuste na pauta foi realizado em atendimento a recomendação administrativa expedida pelo Ministério Público. Segundo a promotoria, a proposta tinha vício de inconstitucionalidade, pois permitiria a contratação indevida de servidores para o legislativosem concurso público. O projeto ainda possibilitava o aumento nos vencimentos em alguns cargos em percentual muito superior aos índices de inflação.

Desproporção

De acordo com a Promotoria de Justiça, o projeto prevê “assombrosa desproporção entre o número de cargos efetivos e cargos comissionados, sem que haja qualquer justificativa para tanto”. Destaca ainda que o provimento de cargos em comissão deve ser excepcional, sendo “imperioso assegurar que a justificativa para a sua criação e as funções que lhe serão acometidas serão, efetivamente, de chefia, direção ou assessoramento”.

Fraude

O núcleo de Foz do Iguaçu (Oeste paranaense) do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, apresentou denúncia criminal contra um escrivão da Polícia Civil, uma empresária, um contador e a ex-diretora de gestão da Secretaria Municipal de Saúde (de outubro de 2013 a 2015). Os réus foram denunciados por fraudes à licitação, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Turismo

A denúncia decorre da Operação Turismo, que investiga, desde o início do ano, denúncias de contratos fraudados na Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. Entre os denunciados, o escrivão está preso preventivamente. Ele seria proprietário de uma empresa de transportes, que, de forma irregular, prestaria serviços à Secretaria.

Multa

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou irregulares as contas de 2013 da Câmara Municipal de Palmas (Sul), de responsabilidade do gestor à época Wilmo Rodrigues Correa da Silva. Ele terá que pagar cinco multas, somadas em R$ 7.254,90. Entre as irregularidades estão problemas na contabilidade e contratação de servidores.