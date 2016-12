Ação tenta evitar “perdão”

Senadores de oposição se reuniram ontem com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, para pedir urgência no julgamento da ação liminar na qual os parlamentares pretendem suspender a tramitação do projeto que muda a Lei Geral de Telecomunicações. A proposta pode resultar no “perdão” de dívidas e “doação” de patrimônio às empresas de telefonia em valor total estimado em mais de R$ 100 bilhões.

Os senadores recorreram ao Supremo para impedir que a matéria seja enviada para sanção da Presidência da República e que o projeto seja votado pelo plenário do Senado. A matéria foi aprovada no dia 6 de dezembro na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado. Antes de recorrer ao STF, os parlamentares protocolaram o mesmo recurso na Mesa Diretora do Senado. Entre os que assinam a ação está a senadora paranaense Gleisi Hoffmann (PT). De acordo com a senadora Vanessa Graziotin (PcdoB-AM), o texto deveria tramitar em pelos menos três comissões que envolvem a matéria e passar por votação no plenário.