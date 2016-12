Jovem é vítima de ataque de seringa no Centro de Curitiba

Uma jovem fez um relato segundo o qual foi vítima de um ataque de seringa no Centro de Curitiba. O caso ocorreu no último domingo (18), por volta das 17h30 quando a vítima estava descendo do tubo Eufrásio Corrêa.

“Como todos estão me perguntando o que aconteceu,resolvi explicar aqui e também deixar um alerta,pois ninguém está livre de um ataque desses”, disse a jovem, em uma rede social. “Ontem vindo do serviço por volta das 17h30, eu desci no tubo do Estação (Eufrásio Corrêa) e FUI ATACADA COM UMA SERINGA. Simplesmente veio um cara atrás de mim e enfiou uma injeção com sangue”.

A jovem disse que foi ao Hospital Cajuru procurar atendimento e depois teve que ir para o Hospital do Trabalhador. “Foi iniciado um tratamento com um coquetel fortíssimo e que está acabando comigo. Ainda não se sabe o que tinha na injeção, nem se eu fui infectada com alguma doença, estou a base de remédios e não desejo o que estou passando por ninguém,nunca tinha visto isso em Curitiba.Muito cuidado e obrigado a todos pelo apoio.”

