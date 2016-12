Coritiba confirma atacante do Corinthians e volante do CRB

Rildo: do Corinthians para o Coritiba (foto: Divulgação)

O Coritiba acertou nesta quinta-feira (22) com o atacante Rildo, que deixou o Corinthians. O clube paranaense confirmou também o volante Matheus Galdezani, que estava no CRB de Alagoas. Ambos estiveram no Alto da Glória para exames médicos e foram aprovados. Mais cedo, o Coxa havia confirmado o zagueiro Werley.

Rildo, 27 anos, não teve o contrato renovado com o Corinthians e estava livre no mercado. Ele havia chegado ao clube paulista no meio de 2015, vindo da Ponte Preta, e teve problemas físicos e de saúde. Em um ano e meio, só conseguiu participar de 22 jogos pelo Corinthians e fez dois gols. "Já está tudo certo, até exames já fez", confirmou o empresário Guilherme Miranda, da Elenko Sports, ao UOL.

Rildo foi revelado no São Bernardo (SP). Depois jogou no Fernandópolis (SP), Ferroviária (SP) e Vitória. Chegou à Ponte Preta em 2012. Foi emprestado as Santos em 2014 e no ano passado transferiu-se para o Corinthians.

Galdezani, por sua vez, tem 24 anos e passou por Desportivo Brasil, Paulista-SP, Juventude (RS), Rio Claro (SP) e Sport. Ele disputou a última Série B pelo CRB. Na temporada, disputou 54 partidas com a camisa do time alagoano e marcou sete gols. O contrato do jogador com o Coritiba vai até o final deste ano.

“Eu estou muito feliz com o meu desempenho neste ano, venho crescendo bastante. Aqui no Coxa será uma oportunidade de eu mostrar meu trabalho na série A”, disse o jogador, em entrevista à TV Coxa. Creio que o ano de 2017 será um ano novo muito bom pra mim aqui e pode ter certeza que dedicação não vai faltar dentro de campo”.