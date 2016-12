Morre Franca Sozzani, editora-chefe da revista italiana 'Vogue', aos 66 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Franca Sozzani, editora-chefe da edição italiana da revista "Vogue", morreu nesta quinta (22). A causa da morte não foi divulgada, mas sabe-se que a jornalista estava doente há pelo menos um ano. "Franca foi uma das melhores editoras que já fizeram uma revista", disse o CEO da Condé Nast Internacional, responsável pela publicação, Jonathan Newhouse, em um comunicado no site da revista. "Ela foi, de longe, a pessoa mais talentosa, influente e importante dentro da organização", continuou. "Ela tornou a 'Vogue' italiana uma voz poderosa e influente no mundo da moda e da fotografia ao publicar fotografias e jornalismo inovadores. Fazendo isso, ela expandiu a 'Vogue' para além do que era o modelo tradicional de uma revista de moda e frequentemente gerava controvérsias ao fazê-lo". Apesar de não ser tão conhecida como sua amiga Anna Wintour, editora-chefe da edição americana da revista, Franca era tida como uma gigante da moda e liderou a publicação por quase 30 anos. Wintour lamentou a morte da colega e a descreveu como "a pessoa mais trabalhadora que já conheceu e invejável por sua facilidade em ser multitarefa". Uma publicação no perfil da marca Marc Jacobs no Instagram homenageia a jornalista com os dizeres de que sua "incrível contribuição à moda vai fazer falta".