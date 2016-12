Novo Supermercado Bavaresco nas Praias

Roberto e Simone Bavaresco (foto: Nakamura)

Roberto e Simone Bavaresco, empresários da Rede de Supermercados Bavaresco, uma das maiores companhias supermercadistas do Leste do Paraná, cumprindo mais um de seus objetivos de expansão, inauguraram na última segunda-feira (19), no município de Pontal do Paraná, em Praia de Leste, a sua sétima loja. O empreendimento teve início das obras em maio de 2016 e irá gerar mais de 160 empregos diretos, com um projeto em uma área de 11 mil m², sendo cinco mil e 200 m² de área construída, com uma unidade ampla, moderna e que proporciona aos clientes, moradores da região e veranistas, conforto e um variado mix de produtos. Os empresários procuraram minimizar qualquer tipo de impacto ambiental na região, por meio de análises e planejamentos com profissionais capacitados. Foram encontradas as melhores soluções para a manutenção do local, com a utilização de lâmpadas de LED com baixo consumo, climatização com economia de energia, além do uso de gás glicol, que não é poluente ao meio ambiente.



STARTUP CURITIBANA CONQUISTA PRÊMIO

Alexandre Kleis, CEO da Beauty Date, comemora a conquista do prêmio como melhor aplicativo de 2016 na escolha do público. Fundado em 2015, ele é atualmente o único app capaz de integrar nativamente com o sistema de gestão da AZ Soluções, líder de mercado no Brasil e presente em milhares de salões de beleza em todas as regiões. A ferramenta caiu no gosto de diversos clientes interessados em entender melhor a disponibilidade e credibilidade dos técnicos da beleza. Já para os profissionais, o Beauty Date facilitou a gestão da agenda e a prospecção de novos clientes. A boa recepção garantiu a participação e a conquista do primeiro prêmio da Associação Brasileira de O2O (ABO2O), que reúne as principais empresas especialistas em trazer os benefícios da tecnologia para o mundo offline. Na premiação, o público elegeu o Beauty Date como o melhor e mais inovador serviço de 2016, na frente de empresas como Uber e iFood. Atualmente, a startup tem sede localizada em Curitiba e conta com 80 funcionários e 13 sócios, além de investimentos do Valor Capital Group e do International Beauty Group.

BALANÇO

Marco Brotto está entre os fotógrafos convidados para mostrar suas fotos na exposição Aventuras pelo Mundo, no metrô de São Paulo, organizada pela WAS – World Adventure Society, da qual Brotto é um dos embaixadores. As fotos de Brotto mostram suas aventuras como caçador de Aurora Boreal. Aliás, este ano ele completou a lista de países do círculo polar ártico em que viu o fenômeno natural que deixa o céu colorido.