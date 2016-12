Novo reforço, Neilton se desculpa por ter chamado São Paulo de 'lixo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado nesta quinta (22) como novo reforço do São Paulo, vindo do Botafogo, o atacante Neilton foi obrigado a se desculpar com o clube devido a uma saia-justa. Logo depois da divulgação do acerto, começou a circular nas rede sociais uma postagem feita pelo jogador no Twitter, em 2011, na qual ele chama o São Paulo de "lixo". Na época, ele defendia o Santos. Nesta quinta, ele reconheceu ter feito aquele comentário e se desculpou. "Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Vestir essa camisa me dá muito orgulho e também à minha família, que é toda são-paulina", escreveu em seu Instagram. Ele publicou também foto de quando tinha 7 anos, vestindo uniforme são-paulino. "Aproveito para pedir desculpas pelo tweet que publiquei quando era ainda mais jovem. Na época eu era apenas um garoto que sonhava jogar futebol profissionalmente e defendia um clube rival. Foi um erro, que não representa o que pensava e muito menos o que penso hoje. Estou realizando um sonho pessoal", escreveu. Neilton ficará emprestado ao São Paulo até o final da temporada de 2017. Em troca, o clube paulistano enviou o volante Hudson para o Cruzeiro, que detém os direitos econômicos do atacante. Tanto São Paulo como Cruzeiro podem exercer a opção de compra ao fim do período de empréstimo. Aos 22 anos, Neilton tenta dar sequência à boa temporada que fez em 2016, em que ajudou o Botafogo a voltar à Libertadores.