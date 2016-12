Na reta final, atenção para o horário do comércio

Feiras especiais nas praças Osório e Santos Andrade começaram no final de novembro (foto: Franklin de Freitas)

O comércio deve ter dias movimentados nesta sexta-feira (23) e sábado (24), antevéspera e véspera do Natal. Por isso, é bom ficar atento aos horários. De qualquer forma, a expectativa é que lojas, shoppings e supermercados tenham movimento acentuado nesta reta final para a data. Hoje, por exemplo, é o último dia das feiras especiais de Natal nas praças Osório e Santos Andrade.

Desde o começo da semana, o movimento nos centros comerciais começou a se intensificar. Na região do Mercado Municipal, por exemplo, é difícil encontrar uma vaga no Estar, seja qual o horário for. Nesta semana o Mercado ficou aberto até as 20 horas. Neste sábado, abre até as 18 horas. No domingo de Natal não abre.

Shoppings também estão abertos até mais tarde nas últimas semanas. Algumas ficam abertas até as 24 horas nesta sexta, mas neste sábado todos fecham a partir das 18 horas. No domingo, as lojas não abrem.

As lojas de rua podem ficar abertas até as 22 horas, sexta, e neste sábado fecham a partir das 18 horas. Supermercados também devem fechar às 18 horas neste sábado.

Para quem perder a chance de fazer a compra de Natal nestes locais dentro destes horários, a única alterantiva são as lojas de conveniência de postos de combustíveis.