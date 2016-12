Brasileiro vai presentear menos

SAIBA MAIS Na reta final, atenção para o horário do comércio

Pesquisa Mercado Livre e Netquest mostra que o brasileiro está mais contido nas compras para o Natal neste ano comparando com o ano passado. A maioria dos respondentes (66%) pretende presentear, neste ano, até 3 pessoas. No ano passado, este percentual era de 45% — ou seja, em 2015, mais brasileiros estavam dispostos a presentear mais de 4 pessoas (55%).

Neste ano, apenas 34% dos brasileiros vão presentear mais de 4 pessoas. Ao mesmo tempo, a parcela de brasileiros que gastarão até R$ 100 em cada presente é menor do que no ano passado, (37% versus 55%), pois aumentou a parcela de pessoas que gastarão até R$ 500 em cada presente (13% em 2016 versus 9% no ano passado).

A maioria dos consumidores prefere pagar de forma parcelada no cartão de crédito (52%), opção seguida por boletos, com 35%.