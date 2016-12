Fluxo nas rodovias do Paraná aumenta 25%

As rodovias que cortam o Estado já sentem o movimento de fim de ano desde quinta-feira (22), quando muitos já pegavam a estrada para as festas de fim de ano. Segundo a estimativa do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) o volume de tráfego nas rodovias paranaenses nestefim de ano aumente 25% em relação ao que foi registrado nesta mesma época do ano em 2015.

Só para o Litoral do Paraná, este fim de semana do Natal deve levar 150 mil veículos para as praias pela BR-277. Para o interior do Estado, saindo de Curitiba, serão quase 200 mil veículos circulando nos dois sentidos da BR-277. Para o Litoral e o inerior, o principal horário de pico deverá ser hoje, das 15 às 20 horas.

Quem for para Santa Catarina aproveitar os feriados também vai encontrar a rodovia BR-376 cheia. Em 12 dias — entre 21 de dezembro e 2 de janeiro — cerca de 670 mil veículos devem circular pela rodovia no trecho paranaense — volume total 53% maior do que a média registrada em dias normais.



Cuidados — “Nesta época do ano, o registro de acidentes tende aumentar devido à negligência dos condutores. Por isso, é importante lembrar e reforçar os cuidados básicos como a revisão do veículo, atenção redobrada e respeito aos outros que fazem parte do trânsito”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

Qualquer viagem exige planejamento. Estar com a revisão do veículo em dia é um dos primeiros passos. As rodovias costumam exigir um pouco mais dos carros, motos e caminhões e estar preparado para algum imprevisto é dever do condutor.

Durante o trajeto pode surgir situações adversas como neblina, chuva, animais e objetos na pista, e que acabam exigindo, ainda mais, a concentração do condutor. É importante que os passageiros colaborem e evitem conversas paralelas com quem está dirigindo.

Multa e valor

Falta de documentos

R$ 88,38 a R$ 293,47

Falta de uso do farol baixo

R$ 130,16

Utilizar o celular ao volante

R$ 293,47

Falta de equipamentos de segurança

R$ 195,23

Transporte inadequado de cargas

R$ 195,23 a R$ 293,47

Excesso de velocidade

R$ 130,16 a R$ 880,41

Televisão ou DVD a bordo

R$ 195,23

Guiar sob efeito de bebida alcoólica

R$ 2.934,70