Curitiba tem previsão de chuva até o final do ano

Tempo segue encoberto na Capital até o início do próximo ano, pelo menos (foto: Franklin de Freitas)

A previsão do tempo para Curitiba não é diferente dos últimos dias: céu parcialmente encoberto ao longo dos dias e possibilidade de pancadas rápidas de chuva. O cenário é bem típico do verão, o que deixa as tardes na Capital bem abafadas. Hoje, a previsão é de temperatura de até 27ºC. Porém, há chance de chuva mais forte na parte da tarde, acompanhada de trovoadas.

A véspera de Natal deve ter chuva e trovoadas durante o fim da tarde e começo da noite, com temperaturas entre 18 e 26 graus. No dia de Natal, a chuva pode vir durante a tarde, e os termômetros vão de 16 a 28 graus.

Ao longo dos últimos dias do ano, a previsão não muda. Apenas na próxima quinta-feira é que deve ocorrer uma oscilação forte nas temperaturas máximas. Uma nova frente com ar mais frio derruba as máximas para abaixo dos 20ºC. Mas isso não dura muito. No dia seguinte volta a fazer calor, e o Ano Novo deve ser com temprqatura de 30ºC.

Praias — Quem estiver no Litoral do Paraná vai encontrar o tempo bom para a praia. Apesar da previsão de pancadas de chuva, como na Capital, as temperaturas estarão sempre acima dos 30ºC durante as tardes até o começo da próxima semana.