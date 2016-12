Museus estarão abertos no sábado

Quem estiver em Curitiba neste fim de ano poderá visitar os espaços expositivos do Governo do Estado. O Museu Oscar Niemeyer, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Museu Paranaense, Museu Alfredo Andersen, Museu do Expedicionário e Museu da Imagem e do Som do Paraná ficarão abertos na véspera dos feriados de Natal e de Ano Novo, dias 24 e 31 de dezembro, em horário especial.



No Museu Oscar Niemeyer o público poderá conferir as exposições Gonçalo Ivo: a pela da pintura, Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz, Oscar Niemeyer: Vida e Obra – arquitetura é invenção, Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba, Valdir Cruz: IMAGO – o olhar do sabiá, Jefferson Cesar – um Dom Quixote na arte do Paraná, MAC-MON: um diálogo, Obras sob a guarda do MON, Histórias do acervo MON – em aberto, Museu em Construção, Espaço Niemeyer; Pátio das Esculturas e Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen. Esta última conta a trajetória do artista norueguês por meio de obras suas e de seus discípulos.



Quem visitar o Museu de Arte Contemporânea do Paraná poderá contemplar a exposição Gravuras – Poéticas e Técnicas diversas | Mostra do Acervo, que tem caráter didático sobre a técnica da gravura e o início da gravura de arte no Brasil e no Paraná. Além da mostra Ícaro e o Labirinto, dos artistas Andre Serafim, Bení Moura e Marcel Fernandes.



Já no Museu Alfredo Andersen, cinco exposições estão em cartaz: Alfredo Andersen retrata Noruega; To breath through – sobre a fragilidade da vida e Don Quijote, a sonhar venci mundo. E ainda a mostra dos alunos do Atelier de Arte do museu.



Quem for ao Museu Paranaense poderá conhecer um pouco da trajetória do museu desde a sua criação até os dias atuais na exposição O Museu da história do Paraná: os 140 anos do Museu Paranaense e visitar as exposições.