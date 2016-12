No Expedicionário, história pura

O Museu do Expedicionário apresenta a exposição referente à participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial. Os visitantes têm acesso a diversos materiais históricos — documentos, objetos, fotografias, filmes, mapas, livros, ilustrações — que mostram a atuação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial.



No Museu da Imagem e do Som do Paraná, destaque para a exposição Mirada Interior, do fotojornalista italiano Valerio Bispuri, que relata de forma sensível e intensa alguns dos aspectos mais escondidos e desconhecidos da experiência humana. O público terá contato também com as reservas técnicas, áreas até então inacessíveis ao olhar do visitante, e poderá conferir exposições fotográficas de Guilherme Glück e Dico Kremer, e conferir o acervo tridimensional, composto por câmeras fotográficas e filmadoras, moviolas, gravadores, televisores, rádios, vitrolas e projetore.