Petroleiros anunciam greve nacional a partir desta sexta

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os sindicatos dos petroleiros anunciaram que iniciarão, a partir da 0h desta sexta (23) uma greve nacional para forçar a Petrobras a apresentar nova proposta para o reajuste salarial de 2016. A mobilização começa na mudança de turno das refinarias e unidades operacionais e, pela manhã, deve atingir as unidades administrativas, informou a FNP (Federação Nacional dos Petroleiros), que congrega cinco sindicatos com atuação em oito Estados.

Nos 13 sindicatos filiados à FUP (Federação Única dos Petroleiros), as assembleias também aprovaram o indicativo de greve. Entre eles, está o Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense), que atua na área das plataformas de produção de petróleo da Bacia de Campos.

As negociações entre Petrobras e sindicatos foram iniciadas em setembro. Desde então, a Petrobras melhorou sua oferta de reajuste duas vezes. A última proposta é de aumento de 6% retroativo a setembro mais 2,8% a partir de fevereiro. Além de um percentual mais alto, os sindicalistas reclamam da proposta de redução da jornada de trabalho em 25%, com corte equivalente nos rendimentos, que tem o apoio de um grupo de empregados da área administrativa. Para os sindicatos, porém, a proposta é "um cheque em branco" e poderia se transformar "em uma ferramenta de gestão para assediar, punir e até mesmo demitir trabalhadores".

A Petrobras chegou a fazer um apelo aos empregados para que não aderissem à greve, alegando que cada dia de paralisação custa à companhia R$ 9 milhões com a mobilização de equipes de contingência. Sindicatos e a direção da empresa discordam ainda em relação ao programa de venda de ativos da estatal, que prevê arrecadar US$ 34,6 bilhões até 2019 com a justificativa de que o dinheiro é necessário para reduzir o endividamento da companhia. "Não é vendendo ativos que vamos sair dessa situação. Pelo contrário, estamos vendendo ativos que geram caixa para a companhia", argumentou nesta quinta (22) o coordenador da FUP, José Maria Rangel, em vídeo postado nas redes sociais para convocar a categoria para a greve. Procurada, a Petrobras ainda não se manifestou.