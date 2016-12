Cores, estampas, misturas. Colorida em 2017

Passando para a penúltima coluna do ano. Quero destacar as cores, as estampas e as misturas. Foi um ano difícil, mas bastante revelador para a moda. Ninguém deixou por pouco. A crise de tudo gritou forte e na criação internacional ela se reverteu em muito exagero e uma volta a quase tudo. Vamos, então, alegrar nosso vestir com belas peças? Quer comprar um pouco de tudo? Vai nas cores fortes. Elas estão de volta, de novo. Está de volta também o maxi-vestido em moletom. A bota cowboy. Os óculos carnavalescos. O laranja. Os estilos psicodélico e o total cafona Dallas. O topete, o ombrão de tafetá e o rosa choque. Ah, estampas de bicho estão incluídas em todo esse pacote. Acelere, exagere e entre em 2017 gritando o seu poder de comunicar por meio da roupa! Bisous, Ana.