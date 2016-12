Que tal uma noite de Natal bem rock´n´roll?

A Crackerjack Band vai realizar uma apresentação especial com clássicos (foto: Divulgação)

Passar o Natal ao som de bom e velho rock´n´roll já é tradição em Curitiba. O Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310) prepara a Merry Rock Christmas, que chega neste ano em sua 19ª edição. Uma das festas mais tradicionais do calendário dos amantes do rock acontece na noite de sábado, dia 24 de dezembro, a partir da 23h59. Para celebrar o Natal mais rock´n´roll da cidade estão escaladas as bandas: Válvula Vapor, Backstage e Crackerjack Band que vão destilar as batidas mais pesadas do hardrock, clássicos do rock, além do rock nacional dos anos 80 e 90.



“A Merry Rock Christmas já se tornou uma tradição na programação natalina dos roqueiros de Curitiba, sempre apresentando bandas de rock em todas as vertentes. Esta será a 19ª edição da festa, para que mais um ano depois de celebrar a data com a família e estourar o champanhe, a galera venha curtir com os amigos uma noite de muito rock n´roll no Natal ”, revela Alessandro Reis, proprietário do Crossroads.



Inaugurado em julho de 1997, o Crossroads teve seu nome inspirado na canção homônima docantor e compositor Eric Clapton. A programação da casa recebe semanalmente bandas que têm em seu repertório o rock’n’roll como base. Pelo palco do Crossroads, já passaram atrações musicais como Guy King, Celso Blues Boy, Blues Etílicos, Supla, Lobão, entre outros artistas de renome nacional.



Para encerrar 2016 em grande estilo, o Crossroads realiza no próximo dia 31 de dezembro, a Festa de Ano Novo com as bandas Reload, Electric Mob e Crackerjack Band.



Crackerjack Band

A banda vai realizar uma apresentação especial com os grandes clássicos do rockdos anos 60, 70 e 80. No setlist constam nomes como Jimi Hendrix, Led Zeppelin e Rolling Stones. A CrackerJack Band é um grupo de blues e rock’n’roll que surgiu no final da década de 80. Composta por integrantes com vasta experiência, a banda foi convidada, nos anos 90, pelo guitarrista Celso Blues Boys, para acompanhar sua turnê pelo Brasil. Dois anos depois, a banda voltou para Curitiba para se apresentar em bares e casas noturnas dedicadas ao rock e também ao blues.



Atualmente, o grupo é formado por Claudio Thompson (bateria e vocal), Jordi Moro (guitarra e vocal), Gerson Marçal (baixo) e Claudio Wagner (teclado), e ainda demonstra no palco as fortes influências que carrega desde o início da carreira: o blues e o country.



Válvula Vapor

Formado em 2003, o grupo apresenta em seu show canções de grandes nomes do rock nacional que fizeram história na década de 80, tais como Barão Vermelho, Cazuza, Legião Urbana, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, entre outros ícones da música que marcaram época. A banda Válvula Vapor é composta por Vinicius Melo e Alexandre Melo, no vocal e na guitarra, Zé Marques no baixo, e Felipe Souza, na bateria.



Backstage

Formada por Beto Ferreira (vocal), Gus Piasecki (guitarra e voz), Claudio Viana (teclado e voz), Marlon Martins (baixo e voz) e Marcelo Cruz (bateria), o grupo curitibano é conhecido por fazer tributos com releituras inéditas para sucessos de Bon Jovi, Aerosmith, Queen e Guns ’N Roses. Para o show especial de Natal, devem fazer parte do set list hits como, Crazy, I Don´t Wanna Miss A Thing, Always, Livin´On A Prayer, Misunderstood e Don’t stop me now, We will rock you e I want to break free.

SERVIÇO

Merry Rock Christmas - 19ª Edição

Atrações: Válvula Vapor, Backstage e Crackerjack Band

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: 24 de dezembro de 2016 (Sábado)

Horário: a partir das 23h59

Ingressos: R$50,00 (entrada) ou R$150,00 (entrada + valor total revertido em consumação).

Ponto de Venda: Crossroads (segundas e quartas, das 13h30 às 19h / terças, quintas, sextas e sábados, das 10h30 às 0h), Eventick (http://even.tc/merry-rock-crossroads). No dia o cliente deve levar o ingresso impresso ou no celular.

Forma de Pagamento: dinheiro, cartões de débito/crédito Visa e Mastercard e boleto para compras online

Informações: 41 32433711 / 30242004/ www.crossroads.com.br

Censura: 18 anos

* O Crossroads ficará fechado de 1º a 16 de janeiro e retorna com a programação normal no dia 17/01 (terça-feira)