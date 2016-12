Conselho Regional de Odontologia do Paraná traça novos caminhos

Farias: “Queremos mostrar ao final de dois anos que o Conselho tem uma gestão de planejamento e execução” (foto: Franklin de Freitas)

Cirurgiões Dentistas de todo o Paraná começam a sentir aos poucos os novos caminhos tomados pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná(CRO-PR). Buscando a regulamentação dos profissionais pós-faculdade, a ética e fiscalização mais presente e a aproximação entre as entidades, a nova gestão começa a trazer benefícios para a categoria. As mudanças tem acontecido após a nova gestão, liderada pelo presidente Aguinaldo Coelho de Farias. O Conselho tem buscado potencializar as ações que já eram realizadas pelas diretorias anteriores. Ele aponta a união entre as entidades como um dos primeiros fatores para esses novos rumos “O primeiro passo foi a união entre as entidades. Hoje a Associação Brasileira de Odontologia, o Sindicato dos Odontologistas do Paraná e o próprio Conselho Regional de Odontologia estão reunidos no mesmo projeto. Nós queremos a valorização da odontologia” diz Farias.



O CRO-PR já está colocando em prática novas ações. “Nós separamos o trabalho em etapas para que realmente a possamos, ao final de dois anos, mostrar para a categoria que o Conselho tem uma gestão de planejamento e execução” conta o presidente. Uma das frentes buscadas pelo conselho é a regulamentação e proteção dos profissionais que trabalham com a odontologia hospitalar. Atualmente a área recebe decisões e planejamentos de médicos, que nem sempre entendem as principais necessidades da Odontologia e por isso a categoria busca uma maior representatividade nesse setor.

ATUAÇÃO TAMBÉM NO SERVIÇO PÚBLICO

O presidente Aguinaldo Coelho de Farias aponta que a Odontologia mudou nos últimos anos, ganhando uma grande participação do poder público. “Há alguns anos a Odontologia era basicamente da iniciativa privada e hoje ela que possui quase um domínio da rede pública. Antes o profissional se formava e ia para os consultórios particulares, agora a tendência dos Cirurgiões Dentistas é participar de concursos públicos” diz o presidente. Dentro disso o Conselho busca ter uma maior participação nas políticas de saúde pública no estado.



Segundo Farias, as exigências são melhores condições de trabalho na rede pública, não apenas na revisão dos níveis salariais, mas também na melhoria de insumos e equipamentos para a prática da profissão. “Hoje não se pode admitir que a Vigilância Sanitária tenha um tipo de fiscalização sobre a iniciativa privada e para a rede pública não tenha o mesmo grau de exigência. O paciente que é atendido na rede pública também pode ser atendido na rede privada” diz.



Outro ponto importante nessa mudança realizada pelo Conselho Regional de Odontologia é a aproximação com as faculdades que possuem o curso de Odontologia.



Atualmente são 20 instituições de ensino superior em todo o Paraná. Buscando um contato mais próximo, o CRO-PR realiza fóruns permanentes nas entidades, com docentes e estudantes onde são discutidos o ensino da Odontologia, a ética odontológica e as necessidades do mercado de trabalho. O Conselho Regional de Odontologia está também ampliando a atuação nos municípios do interior do Paraná. O número de fiscalizações já aumentou em 600% desde o início da nova gestão, principalmente sobre as empresas que já possuem um histórico de infrações éticas.



O presidente porém, afirma que o principal objetivo do CRO não é punir, e sim prevenir que atos assim aconteçam. Por isso uma maior aproximação com as instituições de ensino, pois o maior número de infrações éticas são cometidas por profissionais com até cinco anos de formação.

Ética e fiscalização

Uma das áreas mais importantes de atuação pelo Conselho Regional de Odontologia é a da fiscalização e da ética. Para garantir que o paciente tenha um atendimento cada vez melhor, o CRO-PR está ampliando os canais de comunicação com os Cirurgiões Dentistas. O Conselho Regional de Odontologia do Paraná realizou um mapeamento a partir da densidade demográfica dos profissionais em todo o Estado, por regiões e até mesmo por bairros no caso dos grandes municípios. Além disso, foram mapeados os infratores e foram identificadas quais as infrações éticas mais comuns cometidas pelos profissionais. A maioria das denúncias acontece por causa de profissionais que realizam a divulgação de preços e modalidade de pagamento de seus serviços odontológicos, práticas que são proibidas pelo Código de Ética Odontológica, que regula a atuação dos Cirurgiões Dentistas, profissionais técnicos e auxiliares, assim como das empresas da área da Odontologia.