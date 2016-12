Rodoviária tem fila nos guichês de passagem (foto: Franklin de Freitas)

O destino mais procurado pelos viajantes no Natal que partem da Rodoviária de Curitiba será o Interior do Estado, com 42% das passagens vendidas. Outros 20% irão para o litoral catarinense, e 18%, para as praias do Paraná. A capital paulista e cidades próximas têm procura de 12% dos viajantes, enquanto outros 8% viajarão aos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Cerca de 117,5 mil passageiros deverão deixar Curitiba neste Natal, com saídas da Rodoferroviária. A previsão inclui os embarques desde o domingo passado e amanhã. De acordo com a Urbs, 3.760 ônibus partirão do terminal no período. O maior movimento é esperado para hoje, quando 790 coletivos estão programados para sair, transportando 25,3 mil passageiros. Já amanhã, o movimento previsto é de 640 carros, com 20,5 mil pessoas embarcadas.

A Urbs também tem a previsão de embarques no período do ano novo. Entre segunda-feira e sábado, 3.740 ônibus deixam Curitiba, com 115.200 passageiros. O dia de maior fluxo será na sexta-feira, com saída de 870 ônibus e 27,9 mil passageiros. No Ano Novo, o destino da maioria dos passageiros é Santa Catarina.

a Secretaria de Trânsito (Setran) realiza operações especiais de trânsito para orientar o fluxo de veículos na região do Rodoferroviária de Curitiba durante o período das festas de Natal e ano novo. As ações seguem até 2 de janeiro de 2017.