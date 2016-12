Zé Victor volta ao Paraná Clube

O volante Zé Victor está de volta ao Paraná Clube. Revelado no próprio Paraná, ele estava no Marcílio Dias, de Santa Catarina. Mas o contrato de empréstimo expirou e o jogador retornou àVila Capanema.

Zé Victor completa 21 anos no dia 17 de janeiro. Embora seja meio-campista de origem, ele também atua na lateral-direita. Para essa última posição, o Paraná tem Diego Tavares e o recém-contratado Júnior, oriundo do ASA-AL.

Outros reforços que chegaram à Vila Capanema nesta semana são o lateral-esquerdo Igor Cariús, o meia Alex Santana e o goleiro Leo.