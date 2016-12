Rua 24 Horas de Curitiba tenta se reinventar

Rua 24 Horas passou pelo sucesso, pelo ostracismo, chegou a ser fechada e agora tenda reerguer-se (foto: Franklin de Freitas)

Depois de conhecer o sucesso e ficar conhecida no País todo, passar pelo ostracismo, acabar fechada em 2007, e reabrir timidamente em 2011, a Rua 24 Horas, um dos cortões postais de Curitiba, está reinventando-se, apostando em sua vertente gastronômica para reconquistar os curitibanos. Atualmente, sua taxa de ocupação é de quase 100%.

“Nós temos assumido este compromisso de trazer novidades ao consumidor. Para aproximar aqueles que frequentavam o espaço, mas também os mais jovens, turistas e todos que veem a Rua 24 Horas como um ponto de encontro. Pensando nisso, nada melhor do que oferecer uma gastronomia de qualidade, com dezenas de opções para quem quer curtir a cidade”, explica o presidente da Associação dos Comerciantes da Rua 24 Horas, Luiz Felipe Nodari.

Hoje, das 16 lojas em funcionamento, 12 são voltadas ao segmento da gastronomia — Chocolatine, Pastelaria Curitiba, Liquori Café, Prinzen, Bávaro, Sucos Wing, Subway, Hibari, Top Burguer, Crepes a Dois, Florybal, Koda Pub & Kitchen e Koda Healthy To Go. No local, o público pode saborear preparos das mais variadas vertentes gastronômicas, como pasteis, comida japonesa, buffet por quilo, cafés especiais, cervejas artesanais, sucos, chocolates, crepes, sanduíches, preparos saudáveis e hambúrgueres.

“Somos uma opção muito interessante para todos, em qualquer refeição do dia, pois oferecemos opções para todos os gostos e bolsos”, completa Nodari.

História — Inaugurada em setembro de 1991, pelo então prefeito Jaime Lerner, a Rua 24 Horas é um dos principais pontos comerciais e turísticos da cidade de Curitiba. Porém, com o passar do tempo, a rua foi tornando-se obsoleta, o que causou seu fechamento em 2007. Quatro anos mais tarde, em 2011, a Rua 24 Horas volta à ativa, após uma longa reforma com menos lojas em funcionamento e com seu horário restrito para funcionamento.